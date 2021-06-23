На березі моря в Одеській області стався зсув: людей під завалами шукали всю ніч

Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву / od.dsns.gov.ua

Упродовж ночі в Одеській області рятувальники проводили пошукові роботи на пляжі в селі Лебедівка. Там вдень 22 червня поруч з базою відпочинку "Жемчужина" стався зсув. Підозру про можливих постраждалих викликало те, що на місці події виявлено речі відпочиваючих.

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області, до пошукових робіт залучено як рятувальників і військовослужбовців, так і місцевих жителів.

НП сталася 22 червня о 14:34. Після прибуття до місця виклику рятувальниками було встановлено, що стався обвал грунту висотою 15 м на площі близько 150 кв. м.

Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву. Станом на 23:30 розчищено 75 кв. м. До пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки і 63 людини, з них 30 рятувальників.

Поки що інформації про постраждалих немає.

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Як повідомляв Главред, у 2020 році в Київському районі Одеси на узбережжі обвалилася величезна кількість землі. Зсув зійшов між центральним пляжем і пансіонатом Борей.

У 2019 році в курортній зоні Одеси також стався зсув. Вниз сповз Приморський схил завдовжки близько 20 м і завширшки у 60 м. Дачі та приватні будинки, що стоять над схилом, опинилися під загрозою обвалення.