На борту літака з Туреччини під час бійки одна українка розбила голову іншій

Рейс Анталія - Запоріжжя по прильоту зустрічали машина швидкої допомоги і поліцейські.
На борту авіалайнера, що прямував з турецької Анталії до Запоріжжя, стався конфлікт між двома українками. Повідомляється, що одна з них, у якої була однорічна дитина на руках, під час конфлікту розбила голову іншої. Причина конфлікту невідома, проте жінок вдалося розсадити по місцях.
В сюжеті ТСН йдеться про те, що на рейсі Анталія – Запоріжжя пасажири авіалайнера раптом почули крики в літаку. З'ясувалося, що стався конфлікт між двома жінками, причому вирішити його вони вирішили за допомогою сили. Причина сварки українок не називається.
Відзначається, що жінка, у якої була однорічна дитина на руках, розбила голову своєї візаві. Стюард стримував жінок, щоб уникнути подальшого конфлікту. Ситуацію вдалося врегулювати, після чого жінок розсадили по різних місцях.
На фрагменті відеозапису з борту літака помітно, що в однієї з дівчат обличчя в крові. По прильоту до Запоріжжя на літак чекали машина швидкої допомоги і співробітники поліції. Після посадки пасажирам авіалайнера довелося чекати з'ясування деталей ситуації.
Конфлікт на борту літака з Києва до Домінікани
- На борту літака з Києва до Домінікани 8 травня стався конфлікт, в результаті якого дівчина поскаржилася на те, що їй подряпали обличчя і відгризли ніготь.
- За словами блогера Андрія Трушковського, конфліктна ситуація трапилася через те, що чоловік постраждалої дівчини Юлії відсунув своє крісло. Це обурило подружню пару, яка сиділа ззаду. Як розповів Трушковський, жінка, що сиділа ззаду, почала бити Юлію, після чого подряпала їй обличчя, погризла руку і відкусила ніготь.