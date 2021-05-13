На борту літака з Туреччини під час бійки одна українка розбила голову іншій

Причина бійки двох жінок наразі не встановлена / УНІАН

На борту авіалайнера, що прямував з турецької Анталії до Запоріжжя, стався конфлікт між двома українками. Повідомляється, що одна з них, у якої була однорічна дитина на руках, під час конфлікту розбила голову іншої. Причина конфлікту невідома, проте жінок вдалося розсадити по місцях.

В сюжеті ТСН йдеться про те, що на рейсі Анталія – Запоріжжя пасажири авіалайнера раптом почули крики в літаку. З'ясувалося, що стався конфлікт між двома жінками, причому вирішити його вони вирішили за допомогою сили. Причина сварки українок не називається.

Відзначається, що жінка, у якої була однорічна дитина на руках, розбила голову своєї візаві. Стюард стримував жінок, щоб уникнути подальшого конфлікту. Ситуацію вдалося врегулювати, після чого жінок розсадили по різних місцях.

На фрагменті відеозапису з борту літака помітно, що в однієї з дівчат обличчя в крові. По прильоту до Запоріжжя на літак чекали машина швидкої допомоги і співробітники поліції. Після посадки пасажирам авіалайнера довелося чекати з'ясування деталей ситуації.

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