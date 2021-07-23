На Буковині 51-річна жінка за кермом авто наїхала на дитину, яка впала з велосипеда / Нацполіція

Моторошна автомобільна аварія сталася на Буковині – там у селі Сторожинець у четвер, 22 липня, жінка на авто наїхала на 9-річного хлопчика, який перед зіткненням впав з велосипеда. Постраждалу дитину госпіталізовано.

Про ДТП правоохоронцям повідомили медики лікарні, куди доставили дитину. "Правоохоронці встановили, що 51-річна місцева мешканка, рухаючись на автомобілі Audi допустила наїзд на 9-річного хлопчика, який перед зіткненням впав з велосипеда", — йдеться у повідомленні поліції.

Хлопчика госпіталізувала швидка.

На сторінці "Сторожинець +" у соцмережі Facebook з'явилося моторошне відео наїзду на дитину.

За фактом ДТП правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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