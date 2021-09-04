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На Буковині за дивних обставин загинув 24-річний прикордонник: рідні кажуть про вбивство

4 вересня 2021, 12:50
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За словами родичів загиблого, це вже не перший трагічний випадок у прикордонному загоні. 18 квітня там нібито знайшли застреленим солдата-контрактника.

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Загиблий Сергій Чіпак навчався на ветеринара і дуже любив тварин/ Фото ТСН

Вранці, 19 серпня, у Чернівецькій області знайшли мертвим 24-річного прикордонника. Сергія Чіпака виявили товариші по службі, на його тілі - вогнепальне поранення. Сім'я військового вважає, що його навмисно убили. Офіційна причина трагедії поки невідома. У військовій частині за фактом смерті прикордонника проводяться перевірки.

Інцидент стався в селище Селятин. Сергій Чіпак заступив на службу два місяці тому. Рідні його характеризують як врівноважену, чуйну людину, яка намагалася жити по справедливості, передає ТСН.

"Сергій навчався на ветеринара. Він дуже любив тварин. У нього була сила-силенна планів на життя. Ми вже уявляли, як ми його будемо зустрічати, коли він приїде. Останнім часом часто писав нам, що дуже нас любить і сумує. Він дійсно людина з великої літери", - сказала сестра загиблого Анастасія.

19 серпня прикордонник вийшов в наряд близько 03:00. Він повинен був охороняти ділянку, на якій з одного боку ліс, з іншого — поле і житлові будинки. За півгодини пролунав постріл, за п'ять хвилин - ще один. Згодом з'ясувалося, що стріляли з боку поста Чіпака.

Анастасія розповіла, що на кордоні стояли кілька прикордонників. Між ними було близько 800 метрів. Хлопець, який стояв ближче всіх, почув перший постріл і нібито дав про нього знати своєму старшому. Вони зробили перекличку, але Сергій тричі не виходив на зв'язок. Товариші по службі знайшли його тіло з вогнепальним пораненням голови. Родині про загибель хлопця повідомили лише близько 11 години дня.

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Рідним показали місце загибелі. Калюж крові було дві - в метрі одна від одної. Загиблого знайшли обличчям вниз, ноги були навхрест. Анастасія вважає, що її брата перевертали. Чи були на тілі хлопця сліди насильницької смерті, невідомо. Однак на руках у нього помітили садна і синці, як ніби його схопили. Висновків експертизи рідним Сергія не показали.

Сестра загиблого каже, що це вже не перший трагічний випадок у прикордонному загоні. За словами Анастасії, 18 квітня там нібито знайшли застреленим солдата-контрактника. Також, з її слів, Сергій неодноразово ставав свідком контрабанди. Про це він іноді розповідав рідним. При цьому розповідати деталі прикордонник не хотів.

Помічник голови Держприкордонслужби України, прессекретар Андрій Демченко повідомив, що за фактом смерті Сергія Чіпака проводяться перевірки.

У Національній поліції Чернівецької області через смерть прикордонника порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

У самій частині інцидент теж не коментують. Там посилаються на слідчі дії, які проводять правоохоронці. Також не можуть спростувати або підтвердити факт про смерть контрактника.

Як повідомляв Главред, 29-річний укранський військовослужбовець Олександр Горбенко помер 19 липня - він дістав важке поранення в зоні ООС 15 числа. Чоловік служив на Донбасі з 2014 року.

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