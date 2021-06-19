На Черкащині мати учениці зламала хребет, роблячи ремонт у школі

Ремонт у школі в Смілі закінчився трагічним інцидентом / УНІАН

В одній зі шкіл Черкаської області стався нещасний випадок. Мама учениці сьомого класу дістала серйозну травму. Жінка фарбувала стіни в шкільному класі, впала зі сходів і зламала хребет у двох місцях. Зараз вона в лікарні та чекає на операцію, яка коштує приблизно 70 тисяч гривень.

Про інцидент, який стався в місті Сміла, стало відомо з соцмереж. Про те, що сталося, повідомили на сторінці Батьки SOS.

Сама постраждала проти розголосу. Жінка каже, що винна сама, оскільки неправильно поставила сходи.

"Постраждала претензій до школи не має, оскільки вважає винною себе. Тому пост - швидше застереження для "любителів" відремонтувати школу: якщо з вами щось трапиться під час ремонту, то це будуть ваші проблеми", - написала Ліна Зігура та додала, що директорка школи виділила допомогу постраждалій у розмірі 500 гривень.

Ось коментар самої постраждалої жінки:

У Смілянській загальноосвітній школі №1 прокоментували інцидент. Директорка навчального закладу Інна Гайдай каже, що постраждала жінка – голова батьківської ради. Вона сама запропонувала відремонтувати аудиторію, де навчається її дочка-семикласниця, передає Сегодня.

"Це була її ініціатива. І на пропозицію, що можна найняти людей, вона сказала, що це така незначна робота, яку можна зробити своїми силами. Як мені заборонити, щоби вони прийшли і зробили таку роботу?"- сказала Гайдай.

Тим часом є претензії до адміністрації школи у головного педагога Сміли. Мовляв, директорка не лише допустила до ремонту сторонніх осіб, на що не мала права, а ще й приховала інцидент.

"Про цю історію я дізналася вже з Інтернету. Директорка дійсно припустилася помилки. Забороняється залучати будь-які приватні організації або відповідні особи до проведення ремонтних робіт без договорів або відповідних документів", – зазначила начальник управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Тетяна Трушкова.

Зараз в ситуації розбирається спеціальна комісія. В управлінні освіти кажуть: найменше, що загрожує директору, – догана, а в школі тривають ремонти. Попри нещасний випадок директор не заборонятиме батькам їх робити.

Як відомо, залучення батьків до ремонтних робіт у школах – поширена в Україні практика.

Як відреагували на інцидент у Мережі

Під дописом у Facebook українці активно обговорюють нещасний випадок у Смілі. В основному, вони обурюються через те, що з батьків збирають гроші, зокрема і на ремонт.

"Ось така наша держава, чому ремонт завжди повинні робити батьки, адже школа державна, гроші здай, на ремонт йди ????"

"Якого фіга батьки повинні щось робити в класі??? Ремонти, прибирання? Чи не виділяються вже гроші на утримання школи від слова зовсім????"

"Мама винна не менше, ніж директор школи, ремонт у школі повинні робити фахівці, але не батьки.... це дуже прекрасний приклад"

"Мама винна в тому, що вчителі вимагають зробити ремонт? Люди, ви що ... ви не знаєте яка реакція вчителя на те, що батьки не прийдуть на ремонт... маю трьох дітей і добре це знаю"

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