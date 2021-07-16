УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Черкащині чоловік зґвалтував, вбив пенсіонерку та спалив її будинок

16 липня 2021, 17:11

Прибувши на місце за викликом продавщиці сільського продовольчого магазину поліцейські виявили труп і два місця загоряння в приватному домоволодінні.

false
Підозрюваний / скріншот з відео

У селі Яблунівка Звенигородського району (Черкаська область) чоловік зґвалтував і жорстоко, обухом сокири по голові, вбив 72-річну Галину Дударко. Про це повідомляє місцевий портал Про Все. Зловмисник зайшов в її будинок і кількома ударами обухом сокири проломив їй череп. Свою жертву він зґвалтував. Після цього підпалив будинок і втік.

"Це моя родичка і подружка. Жила сама. Діти і сестра в Києві. Того дня вона якраз збиралася до них. Вже склала сумки. У свій будинок вона ніколи не впускала чужих. Ймовірно, саме вийшла і цей бандит прошмигнув у відчинені двері. Коли я підійшла до її двору, дим валив з вікон. Пожежники вже були", - розповіла місцева мешканка Ольга Мосіюк.

Як розповів, начальник Звенигородського районного відділу поліції Олег Міщенко, прибувши на місце, поліцейські виявили труп і два місця загоряння в домоволодінні.

"Встановлено ознаки насильницької смерті жінки, яку там знайшли. Пошуки підозрюваного тривають", - сказав він.

У злочині підозрюють 45-річного Руслана Куценка.

Реклама

"Убита була хорошою і відкритою людиною. Це я викликала пожежників. Побігла в будинок - двері відкриті. Зайти не можна, бо був сильний дим. Коли виносили, я пішла звідти. Не могла дивитися на той жах. Підозрюваний заходив в магазин за кілька годин перед цим. Купував сардельки. Був тверезим", - заявила продавщиця з місцевого магазину.

читайте такожНа Прикарпатті підліток вбив дідуся і намагався вбити бабусю

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те що в Дніпрі 10 липня на вулиці Араратська чоловік так сильно побив 35-річну жінку, що вона померла. Господар будинку вирішив скинути тіло в колодязь, а щоб його випадково ніхто не побачив, присипав піском.

Санкція статті за вбивство КК України передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

поліція новини України зґвалтування вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «На Черкащині чоловік зґвалтував, вбив пенсіонерку та спалив її будинок». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найкорисніше київське сухе варення: легендарний рецептНайкорисніше київське сухе варення: легендарний рецепт Ксенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красоюКсенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красою Меркель наостанок пустилася берегаМеркель наостанок пустилася берега Плавитися буде навіть асфальт: Україну завтра атакує найнебезпечніша спека за все літоПлавитися буде навіть асфальт: Україну завтра атакує найнебезпечніша спека за все літо Кремль вирішив побрататися з терористами ТалібануКремль вирішив побрататися з терористами Талібану

Останні новини

21:26

Людину віднесло в небо на парашуті: у Києві перекинувся катер при занятті парасейлінгом

21:21

Прикмети на 18 липня: що не можна робити і як уберегти себе від біди Відео

21:13

Негода в Києві: на правобережжі - дощ, а на лівому березі - пилова буря Відео

20:53

"Найкрутіше суперантитіло": вчені виявили імунну молекулу-вбивцю COVID-19 Відео

20:28

На Львівщині неповнолітній влаштував ДТП: загинули двоє людей Відео

Реклама
19:50

Дуже важкий стан: у співачки МакЅим відмовляє права легеня

19:50

В Україні продають фальшиві паспорти вакцинації: стали відомі деталі нелегального бізнесу Відео

19:32

Безбідна старість Меркель у Газпромі Погляд

19:05

У МОЗ розвіяли найпоширеніші міфи про COVID-вакцинацію Фото Відео

18:54

У Зеленського назвали терміни візиту в США для зустрічі з Байденом Відео

18:18

На Київщину насувається гроза Відео

18:07

У Києві влаштували стрілянину посеред вулиці, є поранений Відео

17:40

"Вирвали з контексту": скандальна блогерка вибачилася за "мерзенну" українську мову

17:27

Свавілля на Львівщині: серійний вбивця розстрілював чоловіків старшого віку Відео

17:24

У МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID-19 Відео

17:00

У Бельгії будинок впав під час ефіру: з житла виплили меблі Відео

16:47

На кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник наїхав на КПП і врізався в шлагбаум

16:32

Мендель вирішила "деолігархізувати" Україну на каналах Ахметова Відео

15:58

На пляжах Києва вивісять червоні прапори: що це означає

15:56

Знайдено ефективні ліки від коронавірусу

Реклама
15:41

Українців масово штрафують: кого карають гривнею при оплаті комуналки Відео

15:38

Разумков натякнув на відставки трьох міністрів восени Відео

15:18

Експерти пояснили навалу медуз в Азовському морі і розповіли, як їм протистояти Відео

15:15

Табу на фуа-гра і заборона на вигул без намордника: в Україні ухвалили нові правила утримання тварин

15:14

Чоловік залишив дружину вмирати на асфальті: у Києві сталася шалена смертельна ДТП Відео

14:33

"Останній з гарячих днів": синоптик розповіла, коли Україну покине пекельна спека Відео

14:33

У моді стрижка на середнє волосся довгий боб - вдала зачіска для стильного образу на кожен день Фото Відео

14:24

Під Житомиром стадо корів завадило п'яному водієві піти від поліції Відео

13:50

Американець після вакцинації захворів на COVID-19 і загримів до лікарні на шість місяців

13:46

Аваков восени може повернутися в Кабмін - Арахамія Відео

13:26

На Львівщині 17-річний хлопець без прав врізався на авто у вантажівку: двоє його друзів загинули Відео

13:22

Кому категорично не можна їсти кавун - відповідь лікаря Відео

12:45

Космічний Джем Нові легенди - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros Відео

12:42

Європа потерпає від повені: у Німеччині кількість жертв перевалило за сотню Відео

12:40

Останній рейс малайзійського Боїнга: США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу Відео

12:29

"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19

11:57

В УЄФА обламали росіян з приводу карти Криму і "Слава Україні" на футболках українських клубів Відео

11:17

Вертоліт загорівся і впав у поле в Миколаївській області: пілот і його помічник загинули

10:51

Чотири пасажири в реанімації: з'ясувалися подробиці ДТП з автобусом Київ-Вроцлав

10:23

Мішина заявила, що кинула Еллерта, він відповів скріном з Вікіпедії

Реклама
10:21

У Польщі 2-річний хлопчик з України потонув в озері: його тато і мама міцно спали після вечірки

09:50

Зустрічі Зеленського з Байденом у липні не буде - ЗМІ Відео

09:46

Коли Казанська Літня 2021: дата, історія свята і молитва Божій Матері

09:18

ДТП з автобусом на Рівненщині: до лікарні потрапили 16 осіб

09:06

Зеленський схвалив закон про податкову амністію для українців

08:56

Всесвітній день емодзі: дата, цікаві факти про смайлики

08:41

Ситуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь

08:18

Коронавірус в Україні за добу знайшли у майже 600 осіб, багато госпіталізацій

08:01

Коли Курбан-байрам 2021: дата і традиції свята мусульман

08:00

Найгірший сценарій для України: дипломат розкрив плани США та Німеччини щодо Північного потоку-2 Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти