На Черкащині чоловік зґвалтував, вбив пенсіонерку та спалив її будинок

Підозрюваний / скріншот з відео

У селі Яблунівка Звенигородського району (Черкаська область) чоловік зґвалтував і жорстоко, обухом сокири по голові, вбив 72-річну Галину Дударко. Про це повідомляє місцевий портал Про Все. Зловмисник зайшов в її будинок і кількома ударами обухом сокири проломив їй череп. Свою жертву він зґвалтував. Після цього підпалив будинок і втік.

"Це моя родичка і подружка. Жила сама. Діти і сестра в Києві. Того дня вона якраз збиралася до них. Вже склала сумки. У свій будинок вона ніколи не впускала чужих. Ймовірно, саме вийшла і цей бандит прошмигнув у відчинені двері. Коли я підійшла до її двору, дим валив з вікон. Пожежники вже були", - розповіла місцева мешканка Ольга Мосіюк.

Як розповів, начальник Звенигородського районного відділу поліції Олег Міщенко, прибувши на місце, поліцейські виявили труп і два місця загоряння в домоволодінні.

"Встановлено ознаки насильницької смерті жінки, яку там знайшли. Пошуки підозрюваного тривають", - сказав він.

У злочині підозрюють 45-річного Руслана Куценка.

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"Убита була хорошою і відкритою людиною. Це я викликала пожежників. Побігла в будинок - двері відкриті. Зайти не можна, бо був сильний дим. Коли виносили, я пішла звідти. Не могла дивитися на той жах. Підозрюваний заходив в магазин за кілька годин перед цим. Купував сардельки. Був тверезим", - заявила продавщиця з місцевого магазину.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те що в Дніпрі 10 липня на вулиці Араратська чоловік так сильно побив 35-річну жінку, що вона померла. Господар будинку вирішив скинути тіло в колодязь, а щоб його випадково ніхто не побачив, присипав піском.

Санкція статті за вбивство КК України передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.