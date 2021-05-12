На Черкащині школяра у спортзалі задавило футбольними воротами

На Черкащині школяра у спортзалі прибило футбольними воротами / УНІАН

У селі Кочубеївка (Уманський район, Черкаська область) під час занять з кікбоксингу в шкільному спортзалі на восьмирічного Артема Білясова впали футбольні ворота. Як повідомляє Обозреватель, лікарі діагностував у дитини отримали перелом основи черепа, струс мозку і крововилив в мозок.

Як розповіла начальник відділу освіти Паланської громади Наталія Сарницька, інцидент стався в понеділок, 10 травня. Проходило тренування дітей спортивної секції з кікбоксингу.

"Цей спортивний зал використовують не тільки для занять фізкультурою. З ініціативи батьків тут проводяться заняття спортивних гуртків. У цей день йшли заняття з кікбоксингу. На них були присутні і батьки. Все сталося під час розминки. Діти кидали м'яч, і двоє хлопчиків під час руху налетіли на футбольні ворота. Коли хлопці впали, Артем опинився під ними, ще один хлопчик – зверху воріт", – розповіла вона.

До школи одразу викликали швидку допомогу, дитину відвезли в Уманську центральну районну лікарню в реанімацію. Батько хлопчика, Володимир Білясов пізніше підтвердив, що хлопчикові стало краще. "Хочемо сказати, що остання томографія показала позитивний результат. Наш синок пішов на поправку. Ми хочемо подякувати всім за підтримку і допомогу", - повідомив він.

Пізніше прес-секретар Уманського районного управління поліції Черкаської області Наталія Мельник заявила про те, що за фактом інциденту відкрито кримінальну справу за частиною 2 стаття 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей, які спричинили смерть або тяжкі наслідки здоров'ю).

читайте такожУ кривавій ДТП за участю мікроавтобуса загинула дитина

Нагадаємо, раніше повідомлялося: