На Черкащині пішов з молотка пам'ятник Леніну: сума лоту стала рекордною

Пам'ятник Леніну у Звенигородці / Рrozorro

У місті Звенигородка Черкаської області на аукціоні продали пам'ятник Володимиру Леніну. Лот пішов з молотка за 311 тисяч гривень, що виявилося в три рази дорожче стартової ціни.

Як повідомили в Prozorro, торги відбулися 3 серпня. Спочатку ціна на пам'ятник становила 123 тисячі гривень. Бронзову статую вагою понад 2 тонни хотіли придбати 12 учасників з різних областей України. Але найбільше запропонувала Ольга Ахременко з Покровська Донецької області.

"Гроші, які отримаємо від продажу Леніна, направимо до бюджету. Купимо або зробимо за них щось корисне", - розповів мер Звенигородки Олександр Саєнко.

Також відомо, що після Євромайдану в 2014 році депутатський корпус Звенигородської міської ради вирішив віддати скульптуру у військовий музей. Однак згодом нардепи вирішили продати Леніна.

Раніше Главред писав, що в США художник Девід Датун готовий побудувати у Вашингтоні мавзолей для вождя світового пролетаріату Володимира Леніна і заявив про намір купить тіло радянського лідера за будь-яку суму. Нью-йоркський художник з грузинським корінням знаменитий провокаційними роботами.

Також раніше скандальний український телеведучий Остап Дроздов заявив, що в протестах в Білорусі проти влади Олександра Лукашенка немає ніякого сенсу, поки протестувальники не почнуть масово валити пам'ятники радянському диктатору Володимиру Леніну.