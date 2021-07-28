На Чорнобильській АЕС оголошено режим аварійної готовності: шукають вибухівку

На Чорнобильській АЕС шукають вибухівку / chnpp.gov.ua

28 липня на електронну пошту Чорнобильської АЕС від невідомого надійшло повідомлення про те, що на території промислового майданчика станції закладено вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляє пресслужба підприємства, подібні повідомлення надходять вже не перший раз.

На станції оголосили режим аварійної готовності - виконані необхідні заходи щодо захисту персоналу, виконуються заплановані заходи щодо запобігання терористичній загрозі.

Вже створено оперативний штаб з підрозділів Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Член Громадської ради при Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко вважає, що зазвичай такі повідомлення - неправдиві.

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"Зазвичай таким чином "розважаються" сталкери. Я припускаю, що це може бути безпосередньо пов'язано з останніми змінами законодавства щодо криміналізації статті за нелегальне проникнення в зону Відчуження", – написав він.

Він нагадав, що такі "жарти" караються ув'язненням від 2 до 6 років.

Пізніше на сайті підприємства повідомили, що режим аварійної готовності скасували.

Як раніше повідомляв Главред, на Запорізькій атомній електростанції знайшли застреленою жінку-військового, 1987 року народження, яка служила за контрактом і охороняла об'єкт.