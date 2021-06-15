На Дніпропетровщині горе-мати ударом об вікно вбила немовля / pixabay

У Дніпропетровській області 30-річна жінка вбила свою чотиримісячну дитину. Про це повідомляє портал Інформатор з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відзначається, що жінка прийшла до своєї свекрухи, яка після тривалої хвороби була частково паралізована. Мати хотіла, щоб бабуся пригледіла за двома чотиримісячними онуками, але та категорично відмовилася.

Через це жінки почали сваритися, горе-мати розбила вікно будинку і намагалася з двору перекинути дітей всередину. В результаті одна дитина вдарився головою і отримав багато травм. Мати вчасно не звернулася до медиків, тому дитина померла.

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Нагадаємо, раніше у Тернополі горе-мати мала намір вбити двох дітей.

У поліцію звернулася жінка, яка повідомила, що її сусідка, ймовірно, душить своїх малолітніх дітей.

На місце події прибули медики та правоохоронці. На той момент 4-річна дівчинка лежала без свідомості з пакетом на голові. Дитину реанімували та госпіталізували до обласної лікарні.

У поліції ж додали, що 5-річного хлопчика згодом забрала бабуся. Життю дівчинки нічого не загрожує.