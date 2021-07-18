У психлікарні на Дніпровщині пацієнт убив медбрата стільцем і втік

Пацієнта розшукує поліція / ТСН

18 липня в психоневрологічній лікарні в селі Гейківка під Кривим Рогом знайшли мертвим медбрата. Уточнюється, що працівника медустанови вбив один з пацієнтів і зник з місця злочину.

Тіло загиблого виявили близько 4:00. Знаряддям вбивства, найімовірніше, стала металева ніжка стільця, пише "Перший міський" з посиланням на поліцію. Крім того, з медзакладу зник 21-річний пацієнт,

У поліції уточнили, що загиблим виявився 54-річний медичний працівник психоневрологічної лікарні в селі Гейківка. Правоохоронці розшукують зловмисника та розпочали розслідування за частиною 1 статті 115 КК України "вбивство". За попередньою інформацією, його звуть Іван. Втік разом з іншим пацієнтом – Ярославом. Вони могли відправитися пішки в бік Кривого Рогу або Миколаєва.

В одному з телеграм-каналів повідомили, що чоловік агресивний і з ним краще уникати контакту. У Мережі вже опублікували його фото.

Раніше Главред розповідав про резонансну подію на Житомирщині, в якій 14-річна дівчина по-звірячому вбила однокласника канцелярським ножем. Як повідомляють поліціянти, останнім часом у дівчини з убитим юнаком були в крайньому ступені гострі і дуже неприязні стосунки.

Нагадаємо, раніше в Черкасах співробітники поліції затримали вагітну жінку, яка вбила свою подругу через борги за комунальні послуги.