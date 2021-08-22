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На Дніпропетровщині парашутисти станцювали гопак на висоті в 4 тисячі метрів

22 серпня 2021, 12:30

Крім того, парашутисти пронесли над хмарами на Дніпропетровщині величезний прапор України 9 на 12 метрів – на честь 30-ї річниці Незалежності.

Парашут
На Дніпропетровщині парашутисти станцювали гопак на висоті в 4 тисячі метрів / скріншот з відео

В Дніпропетровській області відбувся повітряний фестиваль, під час показових виступів в рамках якого українські парашутисти станцювали в небі національний танець гопак. Відео виступу було опубліковано на YouTube.

Всього на захід з'їхалися близько 40 тисяч гостей і безліч учасників з усієї України. Під час фестивалю літаки і вертольоти демонстрували фігури вищого пілотажу, які потім були зафарбовані синьо-жовтим димом.

Крім того, парашутисти пронесли над хмарами величезний прапор України 9 на 12 метрів – на честь 30-ї річниці Незалежності.

21 Серпня 16 парашутистів піднялися на висоту 4 тисячі метрів, а там – виконали український народний танець гопак.

читайте такожНа Вінниччині фермери виростили на полі найбільший Тризуб в Україні

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області фермери виростили спеціальні яблука з тризубом - к 30-річчю з Дня проголошення Україною незалежності.

"Наклейки були зроблені десь тиждень тому, тобто наклеюється на зелену частину яблуко, з часом на сонці запалюється яблуко і під наклейкою залишається зеленим, ось і маємо такий результат", — розповів фермер Руслан Заїка.

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новини Дніпропетровська День Незалежності України гопак
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