На Дніпропетровщині жорстоко вбили відому волонтерку

Волонтерка Анжела Мончинська / Нікопольська правда

У місті Нікополь, що на Дніпропетровщині, в ніч на 12 квітня сталося жорстоке вбивство відомого волонтерки Анжели Мончинской. Про це повідомляють представники пресслужби Главку Нацполіції по регіону.

"12 квітня о 05:40 до чергової частини Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що в травматологічне відділення з тілесними ушкодженнями з будівлі по вулиці Електрометалургів доставили жінку, яка від отриманих травм померла", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, загибла 51-річна Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила військовим продукти і різні необхідні речі. Жінка була нагороджена медаллю"За вірність українському народу".

Підозрюваного у злочині вже затримали - ним виявився 25-річний житель Нікопольського району.

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