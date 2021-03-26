На Донбасі загострення, загинули українські військовослужбовці

Україна зазнала втрат на Донбасі / УНІАН

На Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню, в результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули.

Як повідомили в ООС, проросійські бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів.

Обстріл вівся із заборонених мінометів калібру 82 міліметрів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"В результаті обстрілу, четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надана перша медична допомога іх доставили в лікувальний заклад", - заявили в штабі.

Повідомляється, що у відповідь на обстріл з боку окупантів українські військові відкрили вогонь.

Українська сторона вже повідомила про обстріл представників ОБСЄ через спільний центр контролю і координації.

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Через загострення під Шумами українська делегація в ТКГ збирається на термінове засідання.

Як повідомляють в українській делегації в ТКГ, конкретні рішення і офіційну позицію делегація обіцяє повідомити через кілька годин.

Крім того, делегація висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих, які віддали своє життя за Україну.

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