На Донбасі загострення, загинули українські військовослужбовці

В результаті обстрілів на Донбасі загинули четверо військовослужбовців Об'єднаних сил.
На Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню, в результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули.
Як повідомили в ООС, проросійські бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів.
Обстріл вівся із заборонених мінометів калібру 82 міліметрів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"В результаті обстрілу, четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надана перша медична допомога іх доставили в лікувальний заклад", - заявили в штабі.
Повідомляється, що у відповідь на обстріл з боку окупантів українські військові відкрили вогонь.
Українська сторона вже повідомила про обстріл представників ОБСЄ через спільний центр контролю і координації.
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Через загострення під Шумами українська делегація в ТКГ збирається на термінове засідання.
Як повідомляють в українській делегації в ТКГ, конкретні рішення і офіційну позицію делегація обіцяє повідомити через кілька годин.
Крім того, делегація висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих, які віддали своє життя за Україну.
Війна на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.
- Україна стоїть на позиції, що повернення Донбасу можливе виключно політико-дипломатичним шляхом. Сьогодні Україна не бачить іншого шляхи вирішення цього військового конфлікту, заявив в інтерв'ю німецьким ЗМІ прем'єрміністр України Денис Шмигаль.
- Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі триватиме до початку нової хвилі переговорів у Нормандському форматі. Українська армія перебуває в стані боєготовності і готова завдати удару у відповідь по противнику, сказав голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.