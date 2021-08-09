На Донбасі у в'язниці російські найманці вбили 3 українців

У " ДНР " вбили українців / pixabay

У Кіровській виправній колонії №33, на окупованій території, в так званій "ДНР", вбили трьох засуджених громадян України.

"Згідно достовірної інформації, в одній з колоній так званої "ДНР" 6 серпня були вбиті троє громадян України. Всі вони були засудженими ще до початку війни і відбували покарання на непідконтрольній території. За що вбили - з точністю сказати неможливо. Навіть, якщо це був бунт всередині колонії і з'ясування особистих відносин між засудженими, то його повинні були запобігти", - повідомила радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва, пише Укрінформ.

За її інформацією, один з трьох убитих громадян - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство 18-річного хлопця.

Також відоме прізвище ще одного вбитого засудженого громадянина України - це Олександр Давидов.

До Різаєвої звернулися його рідні, які проживають на території України, з проханням посприяти у видачі тіла на підконтрольну територію.

"Слід третього вбитого загубився десь в реанімації Донецька. Відомо, що його відвезли в реанімацію, там він через кілька годин помер ... але інформацію про нього ретельно приховують ...",- розповіла радник, підкресливши, що хоча вбивства громадян України, які відбувають покарання, збройними формуваннями "Л/ДНР" і є протизаконними, але немає можливості сьогодні ні контролювати, ні своєчасно реагувати на події, які відбуваються на окупованій території.

Як раніше повідомляли, Галицький районний суд Львова у вівторок, 3 серпня, оголосив вирок шести патрульним, яких звинувачували у смерті 22-річного городянина. Їх засудили до восьми років тюремного ув'язнення.