На Донбасі ЗСУ зазнають втрат після ворожого удару: загинув український військовий, багато поранених

У зоні ООС за добу ворог 10 разів порушив режим припинення вогню.
На Донбасі російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил за добу 10 разів порушили режим припинення вогню.
Як повідомляє штаб ООС в Facebook, в результаті загинув військовий ЗСУ.
Кількість поранених внаслідок обстрілів українських військовослужбовців зросла до восьми осіб. Двоє отримали бойові травмування. Стан здоров'я трьох військовослужбовців - середньої тяжкості, інших - задовільний
Де і чим ворог вдарив по позиціях ЗСУ на Донбасі
Противник застосовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм:
- в районі населеного пункту Новогнатівка;
- двічі - в районі Верхньоторецького.
Біля Золотого-4:
- вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів;
- підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Старогнатівки:
- ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети.
Під Талаківкою противник вдарив:
- з ручних протитанкових гранатометів;
- автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Нью-Йорк:
- противник за допомогою безпілотного літального апарату скинув міни калібру 82 мм;
- врег вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, в Донецькій області зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.
Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.
У штабі ООС додали, що у вересні в результаті вогню у відповідь було знищено 6 терористів, ще 12 отримали поранення.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські найманці на Донбасі порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції української армії із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння, в результаті чого 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.