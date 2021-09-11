На Донбасі ЗСУ зазнають втрат після ворожого удару: загинув український військовий, багато поранених

На Донбасі ЗСУ зазнали втрат в результаті ворожого удару / Фото : mil.gov.ua

На Донбасі російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил за добу 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє штаб ООС в Facebook, в результаті загинув військовий ЗСУ.

Кількість поранених внаслідок обстрілів українських військовослужбовців зросла до восьми осіб. Двоє отримали бойові травмування. Стан здоров'я трьох військовослужбовців - середньої тяжкості, інших - задовільний

Де і чим ворог вдарив по позиціях ЗСУ на Донбасі

Противник застосовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм:

в районі населеного пункту Новогнатівка;

двічі - в районі Верхньоторецького.

Біля Золотого-4:

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вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів;

підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Старогнатівки:

ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети.

Під Талаківкою противник вдарив:

з ручних протитанкових гранатометів;

автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Нью-Йорк:

противник за допомогою безпілотного літального апарату скинув міни калібру 82 мм;

врег вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в Донецькій області зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.

У штабі ООС додали, що у вересні в результаті вогню у відповідь було знищено 6 терористів, ще 12 отримали поранення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські найманці на Донбасі порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції української армії із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння, в результаті чого 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.