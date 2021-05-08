На Донбасі ЗСУ збили російський безпілотник

Безпілотник російського виробництва збили на Донбасі / Фото facebook.com/pressjfo.news

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) українські військові збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС в Facebook, з початку цього року значно збільшилася кількість випадків застосування російсько-окупаційними військами безпілотників. Цілями таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказівок, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв.

З початку травня 2021 року військовослужбовці збили два таких літальних апарати.

"Перший такий випадок стався 3 травня на Світлодарському напрямку неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів і здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 6 травня поблизу селища Гранітне вогнем зі стрілецької зброї був збитий безпілотник противника, який вів повітряну розвідку. Цей БПЛА також був російського виробництва і перебуває на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.

"Зафіксовані факти є прямими та неспростовними доказами російської військової агресії проти України. Зазначені БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України", - зазначили в штабі ООС.

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