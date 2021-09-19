На Донеччині двох дітей знайшли мертвими у старій скрині: у поліції розповіли резонансні деталі

У Донецькій області в селі Микільське сталася страшна трагедія. Мати звернулася в поліцію і повідомила про зникнення малолітніх дочки і сина.

Згодом їх знайшли у старій скрині без ознак життя.

Як розповіли в поліції Донецької області, жінка звернулася до правоохоронців 18 вересня о 18:30. Вона з чоловіком поїхали працювати на поле, а коли повернулися, 10-річної дочки і 7-річного сина ніде не було.

"41-річна мати уточнила, що діти перебували в будинку одні. У поліції пояснили, що ця сім'я перебуває на обліку в соціальних службах. З батьками вже кілька разів проводили бесіди через зловживання ними алкоголем та неналежне виконання батьківських обов'язків. Однак випадків, коли діти тікали з дому, не було", - йдеться в повідомленні.

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Після звернення матері до села прибули правоохоронці з Волновахи та Вугледара. До пошуку дітей залучили кінологічну службу, автомобільні патрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах.

Правоохоронці поспілкувалися з сусідами родини та іншими мешканцями села, перевіряли занедбані будівлі, недобудови, водойми та лісосмуги.

Дітей знайшли мертвими в скрині

Після тривалих пошуків, правоохоронці звернули увагу на стару скриню в одній з кімнат будинку.

"Дітей знайшли всередині без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Попередньо справу кваліфікували за статтею про умисне вбивство. Однак поліція розглядає різні версії про загибель братика і сестрички.

За словами глави поліції в Донецькій області Артема Киська, діти, залишившись вдома без дорослих, ймовірно, самі залізли в скриню.

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"Нібито він зачинився на замок, коли вони грали всередині. Причина смерті - асфіксія (удушення), внаслідок нестачі кисню", - зазначив він.

Як раніше повідомляли, у Чернівцях на одній з вулиць міста сталася стрілянина. Дивом у ній не постраждали діти. Двоє водіїв посварилися між собою і один з них раптово почав стріляти.