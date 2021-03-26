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На Донеччині від COVID-19 померло немовля

26 березня 2021, 16:58

Немовля 13 березня нинішнього року разом з матір'ю потрапило до лікарні, а 22 березня у дитини лабораторним шляхом підтвердили коронавірус COVID-19.

Дитина
У Маріуполі від COVID-19 помер немовля / Freddy Olsson / flickr.com/

У Маріуполі померла двомісячна дитина з підтвердженим діагнозом "COVID-19". Про це повідомляє місцеве агентство 0629.

Відомо, що немовля 13 березня разом з матір'ю потрапило до лікарні, а 22 березня у дитини підтвердили коронавірус.

Як заявив головний дитячий інфекціоніст міської лікарні № 4 Андрій Серветник, у дитини була недостатня для його віку вага і ряд супутніх захворювань. На момент госпіталізації тест на коронавірус і у матері, і у хлопчика був негативним.

"Вже в лікарні у матері піднялася температура, їй зробили повторний тест. Він виявився позитивним", - сказав медик.

Через кілька днів COVID-19 підтвердили у немовляти. Потім його перевели у відділення реанімації з дихальною недостатністю і двосторонньою пневмонією.

"Стан дитини був дуже важким. У реанімації він пробув добу, лікарі зробили все можливе. Врятувати хлопчика не вдалося", - додав Серветник.

Зараз спеціальна комісія проводить розслідування за фактом смерті дитини, а висновки в повному обсязі будуть зроблені після гістологічного обстеження.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • У минулий вівторок, 23 березня 2021 року, після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України.
  • Як стверджують медики, жінка померла через тромб, що відірвався.
  • За словами начальника медичної служби військової частини, де загибла проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не висловлювала.
новини Маріуполя коронавірус Індійська вакцина CoviShield
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