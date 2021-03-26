На Донеччині від COVID-19 померло немовля

Немовля 13 березня нинішнього року разом з матір'ю потрапило до лікарні, а 22 березня у дитини лабораторним шляхом підтвердили коронавірус COVID-19.
У Маріуполі померла двомісячна дитина з підтвердженим діагнозом "COVID-19". Про це повідомляє місцеве агентство 0629.
Відомо, що немовля 13 березня разом з матір'ю потрапило до лікарні, а 22 березня у дитини підтвердили коронавірус.
Як заявив головний дитячий інфекціоніст міської лікарні № 4 Андрій Серветник, у дитини була недостатня для його віку вага і ряд супутніх захворювань. На момент госпіталізації тест на коронавірус і у матері, і у хлопчика був негативним.
"Вже в лікарні у матері піднялася температура, їй зробили повторний тест. Він виявився позитивним", - сказав медик.
Через кілька днів COVID-19 підтвердили у немовляти. Потім його перевели у відділення реанімації з дихальною недостатністю і двосторонньою пневмонією.
"Стан дитини був дуже важким. У реанімації він пробув добу, лікарі зробили все можливе. Врятувати хлопчика не вдалося", - додав Серветник.
Зараз спеціальна комісія проводить розслідування за фактом смерті дитини, а висновки в повному обсязі будуть зроблені після гістологічного обстеження.
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