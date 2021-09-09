На дорогах додасться камер відеофіксації: де вони запрацюють вже завтра

В Україні побільшає камер автофіксації на дорогах

Із завтрашнього дня, 10 вересня, на трасах України запрацюють ще 20 нових камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Камери включать в п'яти областях країни, пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Завтра камери автофіксації запрацюють на дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці. Загальна кількість камер дорівнюватиме 138.

Полтавська область:

на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км / год);

на 319 км + 374 автодороги М-03 напрямок приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км / год);

на 30 км + 459 автодороги М-22 напрямок приладу м.Полтава (обмеження швидкості 50 км/год).

Кременчук:

вул. Андрія Ковальова, 17, Напрямок приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км / год);

просп. Свободи, 69-е напрямок приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км / год);

Миколаїв:

просп. Героїв України, 9-т, напрямок приладу вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км / год);

просп. Богоявленський, 140, напрямок приладу в напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км / год);

Полтава:

вул. Великотирнівська, 19, напрямок приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км / год);

вул. Героїв АТО, 31, напрямок приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км / год);

вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок приладу вул.Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год).

Харків:

просп. Науки, 60-а, напрямок приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Науки, 7-в, напрямок приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Московський, 86-а, напрямок приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Льва Ландау, 27, напрямок приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км / год);

Білгородське шосе, 1, напрямок приладу вул.Комуни (обмеження швидкості 50 км/год).

Чернівці:

Старожучківський шлях, напрямок приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км / год);

Старожучківський шлях, напрямок приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км / год);

вул. Винниченка, 116, напрямок приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км / год);

вул. Винниченка, 97, напрямок приладу вул.Жасминна (обмеження швидкості 50 км/год).

Нагадавши, в Україні в автоматичному режимі фіксують правопорушення 97 камер у Житомирі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Мелітополі, Харкові, Черкасах, Чернігові. А також у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях.