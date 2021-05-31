"На фінішній прямій": коли стане відомо ім'я нового прессекретаря Зеленського

Прессекретаря Зеленського можуть призначити на початку червня / УНІАН

Нового прессекретаря президента України Володимира Зеленського можуть призначити перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

"Процес співбесід кандидатів і кандидаток на посаду прессекретаря президента виходить на фінішну пряму. Є досить багато сильних претендентів - кожному необхідно приділити достатньо часу, щоб точно розставити пріоритети, обговорити завдання, відповісти на зустрічні питання. Так, нам знадобилося трохи більше часу, ніж планувалося спочатку. Причина, на мій погляд, очевидна - надзвичайне завантаження президента і офісу ситуативними завданнями", - сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі Бабелю.

Новому прессекретарю доручать додаткові обов'язки, зокрема щотижневі брифінги.

"Під ці новий обов'язок потрібна і відповідна людина, яка вибудує публічну взаємодію зі ЗМІ в якості голосу президента", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, посаду прессекретаря Зеленського з червня 2019 року по квітень 2021-го займала Юлія Мендель.

У квітні 2021 року стало відомо, що Мендель написала заяву про відхід з поста прессекретаря президента.

Подоляк назвав кілька причин, чому Мендель вирішила покинути посаду.

Перша, за його словами, пов'язана з "вкрай жорстким ритмом роботи" з Зеленським, друга - "шалений хейт, в який потрапляла Юля, її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило".

За словами Подоляка, Мендель в Офісі президента зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ.