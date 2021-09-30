"На фінішній прямій": в Кабміні розповіли, коли опалення з’явиться в оселях українців

Тарифи залишатимуться стабільними, запевнив прем'єр Денис Шмигаль.
Місцева влада ухвалить рішення про включення опалення, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижче 8 градусів тепла. Це передбачено законом, заявив в ході засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль в середу, 29 вересня.
"Готовність понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%", – зазначив Шмигаль. Глава уряду повідомив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. Також він нагадав, що з 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт∙рік для 80% українських сімей.
Крім цього, прем'єр доручив міністру енергетики Герману Галущенку звернути увагу на належне виконання завдань із підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду і щоденно інформувати суспільство про стан підготовки та проблемні питання.
"Підготовка до опалювального сезону – на фінішній прямій", – підсумував Шмигаль.
Підготовка до опалювального сезону:
- Як повідомляв Главред, раніше Шмигаль заявляв, що Кабінет Міністрів не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону.
- За його словами, уряд постійно спілкується з органами місцевого самоврядування, які будуть встановлювати тарифи на тепло та гарячу воду, щоб вони залишились на рівні минулого року.
- Шмигаль сказав, що не бачить підстав у місцевого самоврядування підвищувати тарифи та запевнив у готовності уряду "підставити плече".
- Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.