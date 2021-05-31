На Франківщині суд виніс вирок чоловікові, який звав "врятувати Україну від хунти і ж*дів"

За версією слідства, обвинувачений у соціальній мережі ВКонтакте поширив більше ста публікацій, які мали ознаки антиукраїнського характеру.
Надвірнянський райсуд (Івано-Франківська область) визнав винним місцевого жителя у публічних закликах у соцмережі ВКонтакте до насильницької зміни конституційного ладу і призначив три роки позбавлення волі з півтора роками випробувального терміну. Про це повідомляє портал Главком Головнокомандувач.
За версією слідства, обвинувачений протягом 2015 року на стіні свого аккаунта в соціальній мережі ВКонтакте (тоді ще не забороненої в Україні) поширив більше ста публікацій, які мають ознаки антиукраїнського характеру і спрямовані на підтримку сепаратистських настроїв у східних областях України (укупі з виправданням діяльності терористичних угруповань "Л/ДНР".
Як приклад, у вироку наведено повідомлення від 29 вересня 2015 року: "Російська Федерація приходь, рятуй нас, рятуй нас від хунти і ж*дів".
Крім цього, правоохоронці виявили в квартирі обвинуваченого п'ять патронів до вогнепальної нарізної зброї без дозволу на зберігання.
У суді обвинувачений не визнав провини. Пояснив, що перебуває на обліку у психіатра в лікарні.
Водночас підтвердив, що активно користувався соцмережею "ВКонтакте", виставляв власні фотознімки та повідомлення. Додав, що в соціальних мережах любить дивитися повідомлення про природу.
Що стосується поширених закликів, то обвинувачений категорично спростовував свою причетність. Зазначив, що невідомі хакери "зламали" сторінку, після чого почали і з'являтися повідомлення за типом вищевказаного.
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