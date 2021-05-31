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На Франківщині суд виніс вирок чоловікові, який звав "врятувати Україну від хунти і ж*дів"

31 травня 2021, 11:44

За версією слідства, обвинувачений у соціальній мережі ВКонтакте поширив більше ста публікацій, які мали ознаки антиукраїнського характеру.

Молоток, суд
На Франківщині суд виніс вирок чоловікові / УНІАН

Надвірнянський райсуд (Івано-Франківська область) визнав винним місцевого жителя у публічних закликах у соцмережі ВКонтакте до насильницької зміни конституційного ладу і призначив три роки позбавлення волі з півтора роками випробувального терміну. Про це повідомляє портал Главком Головнокомандувач.

За версією слідства, обвинувачений протягом 2015 року на стіні свого аккаунта в соціальній мережі ВКонтакте (тоді ще не забороненої в Україні) поширив більше ста публікацій, які мають ознаки антиукраїнського характеру і спрямовані на підтримку сепаратистських настроїв у східних областях України (укупі з виправданням діяльності терористичних угруповань "Л/ДНР".

Як приклад, у вироку наведено повідомлення від 29 вересня 2015 року: "Російська Федерація приходь, рятуй нас, рятуй нас від хунти і ж*дів".

Крім цього, правоохоронці виявили в квартирі обвинуваченого п'ять патронів до вогнепальної нарізної зброї без дозволу на зберігання.

У суді обвинувачений не визнав провини. Пояснив, що перебуває на обліку у психіатра в лікарні.

Водночас підтвердив, що активно користувався соцмережею "ВКонтакте", виставляв власні фотознімки та повідомлення. Додав, що в соціальних мережах любить дивитися повідомлення про природу.

Що стосується поширених закликів, то обвинувачений категорично спростовував свою причетність. Зазначив, що невідомі хакери "зламали" сторінку, після чого почали і з'являтися повідомлення за типом вищевказаного.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • У місті Бердянську (популярному українському курорті) співробітники повісили табличку з попередженням про те, що не обслуговують фанатів Кремля, а також особистих симпатиків президента РФ Володимира Путіна.
  • Природно, що знімок не міг не викликати шквал глумливих, знущальних і радісних коментарів українських користувачів.
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