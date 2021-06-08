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На газопроводі в Івано-Франківській області пролунав вибух: що відомо

8 червня 2021, 14:25

Вибух вже локалізували, але на місці досі є витік газу.

Фото з місця вибуху / galka.if.ua

В Івано-Франківської області у вівторок, 8 червня, стався вибух на газопроводі Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці.

Повідомляється, що постраждалих внаслідок інциденту немає, як і загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС

Повідомляється, що вибух стався через розгерметизацію газопроводу на ділянці поблизу села Клузів Тисменицького району Івано-Франківської області.

читайте такожЧи підірвуть українську трубу: чого слід побоюватися після запуску Північного потоку-2"Вибух стався на магістральному газопроводі Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці", - повідомили у ДСНС.

Як розповіли очевидці Галці, вибух стався під землею. Від вибуху на дорозі помітні грудки свіжої землі. На місці вибуху утворився кількаметровий кратер.

На під’їздах до Клузова перекрита дорога. Працюють фахівці та відповідні служби, ведуться слідчі дії. Є висока концентрація газу, хоча він і не відчутний на запах.

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