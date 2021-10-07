На очах у дружини Залив все кров'ю: під Запоріжжям чоловік чиркнув себе по горлу ножем і помер

Під Запоріжжям чоловік полоснув себе по горлу і помер / ua.depositphotos.com

У Запорізькій області 24-річний чоловік наклав на себе руки, перерізавши горло кухонним ножем. Причому він скоїв суїцид на очах у своїх близьких. Про це повідомили представники прес-служби Національної поліції по регіону.

Подія трапилася в селі Солодководне (Розівський район, Запорізька область). До поліції надійшло повідомлення, що чоловік перерізав собі горло. На місці інциденту з'ясувалося, що 24-річний місцевий житель сильно зловживав спиртними напоями, а також, зі слів близьких, приймав наркотичні речовини.

Як розповіла речник запорізької поліції Олена Лебединська, 6 Жовтня 24-річний чоловік часто поводився неадекватно, страждаючи від манії переслідування та нападів психозу.

На очах у цивільної дружини чоловік кухонним ножем полоснув себе по горлу і завадив їй його зупинити. В результаті він і помер від крововтрати.

За фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України з додатковою позначкою "самогубство".

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Нагадаємо, раніше в селі Девладово Дніпропетровської області, недалеко від Кривого Рогу, 28-річний Сергій Федотов намагався вбити свого пасинка.

Він увірвався в будинок своєї колишньої дружини, зв'язав дворічного Мішу і семирічну віку скотчем, а потім перерізав горло хлопчикові.