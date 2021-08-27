На Говерлі облаштували базар і продають воду по 100 гривень за півлітра

На Говерлі влаштували торгівлю напоями/ Фото Facebook

На найвищій горі України – Говерлі - заповзятливі громадяни облаштували справжній "базар". Тут туристам пропонують широкий асортимент напоїв, і ціна їх така ж сама захмарна, як і сама гора.

Фото "базару" на Говерлі опублікував у Facebook Віктор Кулик.

"Ні, це не центральний ринок, це гора Говерла!", - написав користувач у соцмережі.

Як видно на фото, пляшки з водою лежать прямо на землі, і це мало схоже на цивілізовану торговельну точку. Зазначається, що півлітра негазованої води коштує на Говерлі 100 гривень.

На Говерлі облаштували "базар" / Фото Facebook

У коментарях розгорілися неабиякі баталії щодо появи "торговельної точки" на найвищій вершині Українських Карпат. Одні кажуть, що не варто перетворювати Говерлу на "смітник і базар". Інші вважають, що подібні послуги можуть надавати, але вони повинні бути належним чином організовані.

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Один з користувачів опублікував листування з Карпатським національним природним парком. Там повідомили, що піднятися на Говерлу можна за чотирма маршрутами: два з них проходять територією парку, два - у Закарпатській області, тому проконтролювати торговців складно.

Довідка. Говерла - найвища гора та найвища точка на території України. Висота гори становить 2061 м над рівнем моря, передає Вікіпедія. Розташована на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, близько 17 км від кордону з Румунією. Відноситься до хребта Чорногора в Карпатах. Біля підніжжя знаходиться один з витоків річки Прут.

Як повідомляв Главред, шестирічний хлопчик нещодавно заблукав у Карпатах під час сходження на Говерлу. Хлопець з Коломиї сам провів у горах 30 годин. Дитина розповіла про свої мандри і про те, що відчувала, коли залишилася сам на сам з вершинами і лісами.