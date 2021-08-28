На межі смерті: стали відомі подробиці про стан закатованого хлопчика в Черкасах

Хлопчик в реанімації / Associated Press

У Черкасах 6-річний хлопчик, якого без свідомості госпіталізували з гематомою головного мозку, відірваними губами, погризеними вухами, відірваною частиною статевого органу і слідами від гасіння сигарет, знаходиться у вкрай важкому стані. Він у термінальній комі.

Як пише Суспільне, за словами лікаря-анестезіолога обласної дитячої лікарні Світлани Федченко, діяльність його мозку дуже низька, а дихає шестирічна дитина за допомогою апарату ШВЛ.

"Дитина підключена до апаратів, кровообіг підтримують медикаментами, організм не в змозі підтримати тиск", - зазначила лікар.

На сьогоднішній день найскладнішою, від якої залежить життя дитини, є черепно-мозкова травма.

Зокрема, мова йде про сильний удар мозкової тканини. Крім цього, на голові дитини є внутрішня і поверхнева гематоми, подряпини, дефекти шкіри, а також множинні запальні процеси в області вух і статевих органів.

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Директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун розповів, що незрозуміло коли у хлопчика були відірвані частини статевих органів.

Медик зазначив, що в лікарню дитину супроводжувала бабуся з онукою. Мати нібито перебуває на операції в столиці. Бабуся приходить до онука раз на день - зазвичай ввечері після 17:00.

Хлопчика вже встигли відвідати представники батьківського комітету класу. Класна керівниця Юлія Головкіна стверджує, що батьки щодня цікавилися успіхами дитини.

"Хлопчик життєрадісний, світлий, завжди усміхнений, ладнає з однолітками. Читає краще за всіх в класі, добре вирішує завдання. Творча, товариська дитина", - підкреслила вчителька.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, стало відомо про трагічний випадок з шестирічним хлопчиком з Черкас. Про це заявив екс-депутат обласної ради Олег Петренко. Дитину знайшли у дворі будинку літніх людей поблизу дитячого парку. Травми на його тілі свідчать про тортури. Також у бідного хлопчика є пролежні, які говорять про те, що він кілька днів лежав без свідомості.

Що таке термінальний стан

Це кінцеві стадії життя, що характеризуються преагонією, агонією і клінічною смертю. Відбувається розпад функцій серцево-судинної системи, дихання, центральної нервової системи, нирок, печінки, ендокринної системи, метаболізму.