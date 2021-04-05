На кордоні з Білоруссю застрелився український військовий

Український військовий застрелився з автомата / zonawar.ru

Самогубство українського військового сталося в Волинської області на кордоні з Білоруссю.

20-річний військовослужбовець з Миколаєва вистрілив собі в голову з автомата під час патрулювання держкордону, розповіли у прес-службі поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася ввечері 2 квітня в районі Ковеля.

Тіло солдата, що покінчив з собою, направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК. Поліція з'ясовує обставини події.

Раніше повідомлялося про те, що в навчальному центрі Десна в Чернігівській області здійснив самогубство військовослужбовця контрактної служби, який прибув на навчання місяць тому. Чоловік вистрілив собі в голову з АК-74.

Також стало відомо, що кулю для суїциду військовослужбовець заготовив раніше. Самогубство сталося 2 квітня.

Раніше в селищі Новоівницьке (знаходиться під Житомиром) в квартирі були знайдені мертвими троє військовослужбовців-контрактників. Чоловіків знайшли мертвими в орендованій квартирі, в якій вони жили. За даними правоохоронців, під час поверхневого огляду на тілах військових не знайдені пошкодження.