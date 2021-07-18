На кордоні з Росією напали на прикордонників і відібрали у них зброю

На прикордонників напали в Сумській області / facebook.com/yatsenyuk.arseniy

В Сумської області у ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд.

В результаті постраждали два прикордонники, а зловмисникам вдалося захопити табельну зброю, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину.

"Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 і 345 КК України ("викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів...", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу"). Зауважимо, що окремі санкції даних статей передбачають як покарання позбавлення волі на строк до 15 років. Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події відбув голова Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що нетверезий водій вантажного автомобіля на кордоні з Білоруссю виїхав на зустрічну смугу, а потім збив на землю шлагбаум у контрольно-пропускному пункті пропуску"Виступовичі".

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За словами водія автоцистерни, він вживав спиртне вже після після того, як пройшов білоруський кордон.