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На Харківщині зникла 6-річна дівчинка: дитину знайшли мертвою

29 липня 2021, 09:54
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Поліція встановила причетного до смерті 6-річної дівчинки. Правоохоронці кажуть, що імовірним вбивцею Мирослави Третяк є 13-річний місцевий житель.

6-річна Мирослава Третяк
6-річна Мирослава Третяк пішла з дому 28 липня і не повернулася / Фото Нацполіції

28 липня в Старому Салтові Харківської області зникла 6–річна Мирослава Третяк, її пошуки завершилися трагічною звісткою - дитину знайшли мертвою. Експерти з'ясовують причини смерті.

Правоохоронці встановили й причетного до смерті Мирослави. Імовірним вбивцею є 13-річний місцевий житель, повідомили в пресслужбі поліції області.

Дівчинка пішла гуляти 28 липня і не повернулася. Мати розповіла, що Мирослава самовільно вийшла з двору будинку з 13-річним сусідським хлопцем.

На розшук Мирослави вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли близько 23:50 в покинутій будівлі в цьому ж селищі.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Оскільки підозрюваний - неповнолітній, поліція готує клопотання до суду, щоби провести його допит і перевести в приймач-розподільник для дітей.

Тим часом Telegram-канал Труха повідомляє, що затриманий і раніше мав схильність до неадекватних вчинків. Зокрема, до шкуродерства. Він нібито жорстоко вбив трьох цуценят.

Як повідомляв Главред, в місті Нікополь Дніпропетровської області задушили 15-річну дівчину. Тіло Анастасії Карнаух знайшли на пустирі 19 червня. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві - ним виявився 15-річний підліток.

поліція Харківська область новини України вбивство
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