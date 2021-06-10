На Херсонщині двоє хлопців по-звірячому побили односельців, один з яких помер

Хлопці побили двох чоловіків / pixabay

На Херсонщині, 10 червня, виявив в одній з будівель селища Нова Маячка з тілесними ушкодженнями двох чоловіків, один з яких перебував без ознак життя.

Як повідомили в поліції області, під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили обставини трагедії.

У причетності до скоєння злочину обґрунтовано підозрюються двоє 20-річних місцевих жителів. Наразі їх затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як розповів начальник місцевої поліції Вадим Ковальчук, на місці події поліцейські з'ясували, що потерпілими є двоє місцевих жителів, які ведуть антисоціальний спосіб життя.

"Людина, яка померла, народилася в 1974 році, його живий товариш 1962 р.н. за попереднім висновком судово-медичного дослідження встановлено, що смерть потерпілого настала в результаті травм внутрішніх органів. Іншого чоловіка також з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні м. Олешки", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели подвірний обхід та інші першочергові слідчо-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні двоє 20-річних місцевих жителів.

"За наявною інформацією вони напередодні ввечері зайшли в будинок, де збираються громадяни, які ведуть антисоціальний спосіб життя. Там молодики побачили двох нетверезих чоловіків. Потім виникла конфліктна ситуація і молоді люди побили своїх опонентів, після чого пішли по домівках", - зазначають правоохоронці.

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Наразі 20-річні громадяни затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, або спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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