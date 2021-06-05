На Херсонщині конфлікт через маску в маршрутці скінчився помстою з побоями

/ УНИАН

В Херсонській області конфлікт через медичні маски у приміському автобусі-маршрутці скінчився помстою. Про це повідомляє місцеве видання Херсонці.

Повідомляється, що в Новій Каховці в маршрутці пасажири влаштували суперечку через карантинні вимоги про носіння медичних масок. Один з чоловіків пристав до жінки з маленькою дитиною, яка не дотримувалася цієї вимоги, почав їй погрожувати і розмахувати руками. Приїхавши додому, жінка поскаржилася на попутника чоловікові, і той вирішив мстити.

Чоловік зміг через деякий час встановити особу кривдника, місце проживання і навіть роздобув його номер телефону.

Зателефонувавши і зажадавши вибачень за інцидент в автобусі, чоловік нічого не домігся. І тоді вирішив особисто поспілкуватися з противником. Далі, чоловік приїхав в село Нові табори, де і проживав кривдник його дружини.

Далі, чоловік підстеріг противника на вулиці біля місцевого ДК і сильно побив. Потерпілий отримав масу синців на обличчі, а також після сутички йому була потрібна заміна зубної коронки.

"Потерпілий теж в боргу не залишився: заявив в поліцію, і пройшов судмедекспертизу, яка підтвердила наявність легких тілесних ушкоджень", ‒ заявили журналісти.

Зрештою суд Нової Каховки зобов'язав чоловіка-месника заплатити 850 гривень штрафу.

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Нагадаємо, раніше в місті Біла Церква (Київська область) конфлікт у маршрутному автобусі, який виник через не одягнену маску, закінчився жорстокою бійкою.

конфлікт почався після того, як двоє хлопців сіли в автобус маршруту №21. Вони вели себе зухвало, а на зауваження з проханням надіти маску огризалися.

Після цього обурені пасажири вигнали молодих людей з салону. При цьому ті розбили двері в автобусі, після чого і почалася масова бійка.