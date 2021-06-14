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На Херсонщині коп влаштував стрілянину по бійцях АТО, є поранені - ЗМІ

14 червня 2021, 07:12

Чоловіки не поділили дорогу. Поліцейський нібито створив аварійну ситуацію та відкрив стрілянину, пишуть в соцмережах. Поранено двох людей. Їх госпіталізували.

Національна поліція
Поліцейський створив аварійну ситуацію на дорозі / УНІАН

На Херсонщині поліцейський створив аварійну ситуацію на дорозі, а потім нібито відкрив вогонь у бік двох учасників АТО. Справою займається Держбюро розслідувань (ДБР) в Мелітополі.

Як повідомила Укрінформу начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції Херсонщини Тетяна Скуба, у відомстві не коментують ситуацію. Вона зазначила лише, що на місце події виїжджали працівники ДБР з Мелітополя, вони і займаються цією справою.

Як пишуть в соцмережах, інцидент стався 12 червня в Каховському районі, коли правоохоронець з Дніпропетровської області не надав перевагу іншому автомобілю на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка.

Зазначається, що поліцейський створив аварійну ситуацію, а потім намагався втекти з місця події.

"Коли водій автомобіля наздогнав порушника, той відкрив вогонь з травматичної зброї, поранивши двох осіб. Обидва постраждалих - учасники АТО, як і поліцейський", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, учасників стрілянини госпіталізували, одного з потерпілих прооперували.

Як повідомляв Главред, 5 червня на трасі Київ-Чоп сталася масштабна аварія. 70-річний водій легковика з фургоном тікав від поліції, яка намагалася зупинити його за перевищення швидкості. Копи його наздогнали, склали протокол. Після цього водій продовжив рух і майже одразу виїхав на зустрічну смугу. В результаті сталася ДТП, три людини загинули, а ще одна дістала тяжких трав.

ДТП поліція ДБР Херсонська область
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