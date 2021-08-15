На Херсонщині неадекват вбив копа і підрізав медика

Поліція намагалася заспокоїти неадеквата / Нацполіція

На Херсонщині страшна трагедія. Псих убив копа і поранив медика. Чоловік почав поводитися неадекватно, тому його мати покликала на допомогу поліцію. Інцидент трапився в неділю, 15 серпня. За даними відділу комунікації поліції Херсонської області, це сталося с. Веселе Новокаховської міської громади. Зокрема, прибувши на виклик, місцевий коп і медик "швидкої" допомоги отримали ножові поранення.

Зазначається, що у 44-річного чоловіка, який перебуває на обліку, відбулося різке загострення психічної хвороби.

"Мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні. За вказаною адресою виїхали екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та "швидка допомога". Однак, коли поліцейський і медпрацівник зайшли у двір, хворий, виламавши двері, з ножем в руках вибіг назовні і завдав ножові поранення фельдшеру і 43-річному старшому сержанту поліції", - зазначив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін. Поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального кодексу України (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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