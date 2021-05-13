На Херсонщині здійснив екстрену посадку вертоліт із Разумковим

Літак Разумкова здійснив аварійну посадку / УНІАН

В аеропорту Херсона в четвер, 13 травня, відразу здійснив аварійну посадку вертоліт, на борту якого перебував голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор із посиланням на своє джерело.

"Інцидент трапився на Херсонщині, де Разумков перебував із робочою поїздкою. Політик планував повернутися до столиці по повітрю. Але як тільки вертоліт піднявся вгору над майданчиком, один з датчиків показав, що летіти не можна - техніка несправна", - йдеться в повідомленні.

Після цього вертоліт сів на аеродром. Зазначається, що після інциденту спікер парламенту вирушив до Києва на автомобілі.

За попередніми даними, у вертольоту був несправний двигун. На щастя, ніхто не постраждав.

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Зазначимо, що спікер ВРУ перебував у Херсоні в рамках робочої поїздки разом зі спікером Сейму Литви Вікторією Чміліте‑Нільсен.