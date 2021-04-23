На Херсонщині українська армія провела масштабні навчання ППО

Як заявив командувач ООС генерал Сергій Наєв, під час навчань бійцям знадобився весь досвід, набутий в зоні проведення військових дій на Донбасі.
У Херсонській області пройшов черговий етап навчань підрозділів протиповітряної оборони, які несуть бойове чергування на адміністративному кордоні з анексованим півостровом Крим. Про це повідомляється на офіційній сторінці командування Операції Об'єднаних сил.
Під час навчань військові тренувалися діяти непередбачувано ‒ з відпрацюванням організованого пересування в заданий район, розгортання комплексів, а також пошук і знищення умовного противника.
Як заявив командувач ООС генерал Сергій Наєв, під час навчань бійцям знадобився весь досвід, набутий в зоні проведення АТО/ООС.
"Проведені навчання та вмілі дії військовослужбовців показали, що повітряний простір півдня знаходиться під надійним контролем об'єднаних сил Збройних Сил України", — констатував він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- До того в зоні військового конфлікту на Донбасі бійці ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади знищили російську переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8-М1, яку використовували бойовики.
- До того в мережі опублікували відео того, як в зоні військового конфлікту на Донбасі бійці 54-ї окремої механізованої бригади провели нову операцію з ліквідації мінометної позиції і житлового приміщення, де розташовувалися бойовик.