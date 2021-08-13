На Хмельниччині пенсіонера засудили за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн

Чоловік визнав провину і отримав тільки випробувальний термін.
На Хмельниччині суд виніс вирок пенсіонеру, який обманом отримав карантинні виплати від держави.
Про це йдеться у рішенні Нетішинського міського суду.
Зазначається, що під час дії в регіоні "червоної" зони карантину, 71-річний чоловік подав заяву на отримання матеріальної допомоги від держави у розмірі 8 тис. гривень, як потерпілий через локдаун.
Держава ці гроші пенсіонеру виділила, проте пізніше з'ясувалося, що в цей час він працював і отримував повну зарплату. А в такому випадку претендувати на держдопомогу він не мав права.
Таким чином його визнали винним у шахрайстві (у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки). Суд присудив пенсіонеру три роки в'язниці.
Але підсудний визнав свою провину, тому в підсумку йому присудили рік випробувального терміну.
Виплати ФОПам - що про це писав Главред:
- Верховна Рада на початку грудня 2020 року схвалила закон, згідно з яким ФОПам і найманим працівникам, які вимушено залишилися без доходу через введення жорсткого карантину, гарантується виплата 8 тисяч гривень допомоги.
- 24 березня Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила комплекс заходів для підтримки фізичних осіб-підприємців (частіше використовується українська версія абревіатури - ФОП) і співробітників підприємств, які понесуть втрати через введення обмежень червоної карантинної зони-знову по 8 тисяч гривень.