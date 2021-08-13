На Хмельниччині пенсіонера засудили за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн

Суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі / УНІАН

На Хмельниччині суд виніс вирок пенсіонеру, який обманом отримав карантинні виплати від держави.

Про це йдеться у рішенні Нетішинського міського суду.

Зазначається, що під час дії в регіоні "червоної" зони карантину, 71-річний чоловік подав заяву на отримання матеріальної допомоги від держави у розмірі 8 тис. гривень, як потерпілий через локдаун.

Держава ці гроші пенсіонеру виділила, проте пізніше з'ясувалося, що в цей час він працював і отримував повну зарплату. А в такому випадку претендувати на держдопомогу він не мав права.

Таким чином його визнали винним у шахрайстві (у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки). Суд присудив пенсіонеру три роки в'язниці.

Але підсудний визнав свою провину, тому в підсумку йому присудили рік випробувального терміну.

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