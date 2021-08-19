На Хмельниччині розлючені селяни намагалися власноруч знести вишку мобільного зв'язку

Люди хотіли самостійно знести вишку / НПУ

Поблизу Хмельницького у селі Петрашівка місцеві жителі до глибини душі обурилися наявністю у своєму населеному пункті вишки мобільного оператора.

Близько пів сотні селян вступили в бурхливий конфлікт з представниками оператора мобільного зв'язку.

Людей обурило те, що вишка зв'язку була встановлена на даху місцевого магазину. Після того, як на їхні звернення не відреагували представники компанії мобільного зв'язку, селяни почали демонтувати її власноруч.

Як йдеться на сайті обласної поліції, діалог досяг такої критичної точки, що копам довелося втрутитися.

Однак інцидент вдалося врегулювати, адже сторони пообіцяли один одному відшукати компромісне рішення.

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Чому люди бояться вишок мобільної мережі

Ще до пандемії коронавірусу світ спіткали чутки про шкоду 5G для здоров'я людини. У 1990-ті роки, коли мобільні телефони тільки стояли на порозі масового використання, телебачення пропагувало небезпеку гаджетів. Однак буквально в одну мить про все це забули і тепер що дитині, що пенсіонеру важко уявити своє життя без мобільного.

Проте з приходом 5G деякі теорії відновилися.

І зараз світ знову заговорив про те, що мобільний зв'язок сприяє розвитку раку, безпліддя, аутизму, серцевих захворювань і хвороби Альцгеймера. Втім, наукових підтверджень ці теорії поки не отримали, проте їх перелік можна продовжувати нескінченно.