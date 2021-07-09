"На коропа можна йти": у магазині Херсона чоловік купив ковбасу - вона кишіла хробаками

Ковбасу з хробаками продають в одному з магазинів Херсона / скріншот

Житель Херсона купив варену ковбасу, а коли розламав її, то виявив всередині хробаків. За іронією долі магазин, в якому купили ковбасу, називався "Везунчик".

"Начинку" виявили у вареній ковбасі "Олів'є", купленій за 55,70 грн (вага 500 грамів), розповіла користувачка Анастасія Тищенко у Facebook-спільноті Херсон вдень і вночі.

"Чоловік приїхав з ротації з ООС, вирішили поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині Везунчик на 200 років. Ковбасою це не назвеш", - написала жінка.

Тищенко опублікувала фото чека з магазину і прикріпила до ролик: на кадрах чоловік розламує м'ясний виріб, всередині якого повно черв'яків.

Фото Facebook

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У коментарях користувачі висловили обурення. Деякі навіть запропонували підтримку - піти разом в магазин і розібратися в ситуації з обманом покупців. А деякі користувачі жартують, що з таким запасом черв'яків можна йти на риболовлю.

"Таке враження, що цих опаришів в ковбасу спеціально поклали. Як вони прям в середині опинилися? Якщо б була порушена герметичність упаковки, то є ймовірність, що там побувала муха і зробила свої брудні справи. Але в середину і в такій малій кількості, якось підозріло. Може у Вас особисті рахунки з магазинами Везунчик?"

"А існують люди, які ще вірять в якісну ковбасу?"

"На коропа можна йти"

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