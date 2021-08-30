На Київ налетів ураган: блискавка влучила поруч з кафе і влаштувала жахливу пожежу

Погода в Києві / Главред

Київ ввечері, 30 серпня, накрило потужною грозовою зливою, від удару блискавки почалася пожежа поруч з одноповерховою будівлею кафе на проспекті Правди, 66 у Подільському районі.

"За попередньою інформацією в результаті попадання блискавки в окремо розміщену одноповерхову будівлю почалася пожежа. У ньому знаходиться кафе Хутір виноградний. В даний момент до місця загоряння під'їжджають пожежні розрахунки", - зазначили в ДСНС, передає РБК-Україна.

Пізніше в ДСНС уточнили, що в результаті негоди загорілася не будівля кафе, а дерево, яке впало на лінії електропередач, в той же час була небезпека загоряння відкритого намету.

На даний момент пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Як повідомляють очевидці, після удару блискавки біля Хутора виноградний було близько 30 секунд спалахів, потім чули хлопок.

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Зазначимо, погодні умови в столиці значно погіршилися. Зараз у Києві гримить грім, і виблискують блискавки.

На дорогах столиці утворилися потоки води. Деякі кияни, щоб перейти дорогу, знімають взуття, тому що рівень води місцями вище щиколоток.

Повідомлень про підтоплення станцій метро або інших столичних об'єктів поки не надходило.

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