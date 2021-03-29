На Київщині 12 дітей залишилися сиротами через коронавірус

Моторошна коронавірусна історія трапилася з багатодітною родиною песереленців із зони військових дій на Донбасі (міста Макіївка, Донецька область).
В Київській області від наслідків коронавірусу COVID-19 сиротами залишилася ціла дюжина дітей про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляють журналісти, в Олександрівській лікарні від ускладнень коронавірусу померла багатодітна мати Діана Родікова. Причому всього лише через тиждень після того, як через COVID-19 помер її чоловік, Володимир.
Сім'я Родікових була дуже відома. Подружжя було переселенцями з окупованої бойовиками "ДНР" Макіївки (Донецька область). Вони виховували п'ятьох рідних дітей і сімох усиновлених.
Після початку війни в 2014 році, Родікови переїхали в Київську область, а півтора місяці тому Діану Родікову влада України нагородила званням "Мати-героїня".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Всього на даний момент від наслідків COVID-19 в Україні померли 32132 людини.
- Секретар РНБО Олексій Данилов не виключив, що якщо Україна зіткнеться з негативними сценаріями, на всій території країни можуть ввести посилений карантинний режим.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанова вважає, що Україну чекає важкий період, пов'язаний із захворюваністю COVID-19, до середини квітня. Проте вже зараз ситуація на заході країни стабілізується.
- При цьому Степанов вважає, що в Україні має зберігатися посилений адаптивний карантин, але не локдаун.