На Київщині 12 дітей залишилися сиротами через коронавірус

Сім'я Родікових / Радіо Свобода

В Київській області від наслідків коронавірусу COVID-19 сиротами залишилася ціла дюжина дітей про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляють журналісти, в Олександрівській лікарні від ускладнень коронавірусу померла багатодітна мати Діана Родікова. Причому всього лише через тиждень після того, як через COVID-19 помер її чоловік, Володимир.

Сім'я Родікових була дуже відома. Подружжя було переселенцями з окупованої бойовиками "ДНР" Макіївки (Донецька область). Вони виховували п'ятьох рідних дітей і сімох усиновлених.

Після початку війни в 2014 році, Родікови переїхали в Київську область, а півтора місяці тому Діану Родікову влада України нагородила званням "Мати-героїня".

читайте такожКурс на 500 смертей на день: чому ковід в Україні продовжить вбивати

Нагадаємо, раніше повідомлялося: