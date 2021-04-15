На Київщині знайшли безвісти зниклого маленького хлопчика

На Київщині безвісти зникла дворічна дитина / facebook.com/Андрей Небитів

В Київській області безвісти пропав дворічний Богдан Униченко. Як повідомляють поліцейські в Facebook, хлопчик зник з двору будинку по вулиці Яблунева в селі Рагівка Вишгородського району.

Зникнення Богдана помітили о 16: 30 у середу, 14 квітня. Спершу батьки намагалися відшукати самостійно, проте до вечора звернулися до правоохоронців за допомогою.

"Близько 21.00 до чергової частини Іванівського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Рагівка з двору зник малолітній Богдан Униченко", ‒ розповіли поліцейські.

Прикмети Богдана: на вигляд два-три роки, зріст - 95 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя кругле, очі сірі.

Був одягнений: синя шапка з білими смужками, світло-блакитна куртка, коричневі штани і коричневі черевики.

Копи просять при отриманні будь-якої інформації про місцеперебування звертатися за номером 102.

У четвер, 15 квітня, в поліції повідомили, що хлопчика вдалося знайти. Він був у неабияк забрудненому одязі, переляканий і голодний, але, тим не менш, неушкоджений.

Богдан Униченко / Facebook / Андрей Небитов

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