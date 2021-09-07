На Київщині дідусь застряг під ванною: вибиратися допомагали рятувальники

Дідуся деблокували рятувальники / Скріншот

Надзвичайна подія в Київській області сталася в місті Вишневе. В одній з квартир застряг літній чоловік. Дивним є той факт, що дідусь забрався під ванну і не зміг самостійно звідти вибратися.

Як повідомили в ДСНС Київської області, у зв'язку з цим, на допомогу йому приїхав екіпаж рятувальників.

На щастя, він додумався покликати на допомогу і ці крики почули сусіди, який, власне, і покликали співробітників ДСНС.

Після звільнення дідуся передали медикам. Про його стан поки невідомо.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі бездомна жінка засунула голову в сміттєвий бак і наглухо застрягла там. Інцидент стався на Привокзальній площі Одеси. За словами очевидців, для того, щоб визволити жінку з металевого полону, довелося викликати рятувальників з міського управління ДСНС. Вони-то і звільнили жінку.

Також раніше в Херсоні чоловік потрапив у безглузду ситуацію через бажання потрапити в будинок до колишньої коханої через вікно. У підсумку він ледь не помер у віконному проході. Власниця квартири в цей час виходила до сусідки. Коли вона повернулася, то відкрила двері квартири. Жінка допомогла поліцейським витягнути 42-річного чоловіка з пастки.