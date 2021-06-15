На Київщині двоє дітей провалилися у вигрібну яму: з'явилися неймовірні подробиці про сім'ю

Дитина загинула на Київщині / ТСН

На Київщині, сьогодні, 15 червня, в вигрібну яму на території колишньої бази відпочинку провалилися двоє дітей.

Як повідомляє ТСН, діти попросилися в охоронця в туалет, а потім він почув крик. 10-річну дівчинку врятувати не вдалося.

4-річного хлопчика доставили терміново в лікарню. За його життя продовжують боротися лікарі.

Саме він спочатку провалився в яму, його почала рятувати старша дівчинка, але і вона провалилася. На допомогу якраз встигли охоронець і ще одна людина, які почули крики, дітей витягли, але старшу дівчинку врятувати не вдалося.

Відомо, що діти з родини ромів, які приїхали сюди із Закарпаття. Під час допиту вони розповіли, що приїхали тільки 4 дні тому. Вони працювали на звалищі поруч, де збирали вторинну сировину.

Зараз вирішується питання відкривати кримінальне провадження з позначкою "нещасний випадок".

Крім того, вже самою сім'єю зацікавилися органи захисту дітей, адже стало відомо, що у них, за попередніми даними, 8 дітей. Їх долю вирішуватимуть.

Також належить з'ясувати, на яких умовах закарпатці перебували на території.

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Нагадаємо, раніше у Кременчуці Полтавської області у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти.

Горе-мати була п'яна і недогледіла за свої дитиною.