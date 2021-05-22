На Київщині фермер по-звірячому задушив підлеглого та зателефонував копам

У селі Макарів фермер задушив підлеглого

Правоохоронці розкрили злочин, який було скоєно в листопаді 2020 року. Як з'ясувалося, фермер задушив свого підлеглого, а потім спробував ввести в оману слідчих, повідомляється на сайті ГУНП в Київській області. Злочин було скоєно в селищі Макарів Бучанського району.

Зазначається, що наприкінці листопада минулого року до поліції зателефонував 37-річний керівник фермерського підприємства. Він заявив, що виявив на території тіло співробітника.

Як пізніше вдалося з'ясувати правоохоронцям, між чоловіками сталася сварка, в результаті якої фермер задушив підлеглого.

Перед дзвінком до поліції, він обрізав дроти камер відеоспостереження, сховав відеореєстратор і залякав іншого співробітника, який став випадковим свідком злочину.

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Відзначається, що чоловік і раніше мав проблеми з законом. Слідчі вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК, а 21 травня суд відправив його під варту без права внесення застави.

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