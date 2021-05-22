На Київщині фермер по-звірячому задушив підлеглого та зателефонував копам

Перед дзвінком в поліцію, він обрізав дроти камер відеоспостереження, сховав відеореєстратор і залякав іншого співробітника.
Правоохоронці розкрили злочин, який було скоєно в листопаді 2020 року. Як з'ясувалося, фермер задушив свого підлеглого, а потім спробував ввести в оману слідчих, повідомляється на сайті ГУНП в Київській області. Злочин було скоєно в селищі Макарів Бучанського району.
Зазначається, що наприкінці листопада минулого року до поліції зателефонував 37-річний керівник фермерського підприємства. Він заявив, що виявив на території тіло співробітника.
Як пізніше вдалося з'ясувати правоохоронцям, між чоловіками сталася сварка, в результаті якої фермер задушив підлеглого.
Перед дзвінком до поліції, він обрізав дроти камер відеоспостереження, сховав відеореєстратор і залякав іншого співробітника, який став випадковим свідком злочину.
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Відзначається, що чоловік і раніше мав проблеми з законом. Слідчі вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК, а 21 травня суд відправив його під варту без права внесення застави.
Вбивство в Києві-про що раніше писав Главред:
- Минулого року на свято Водохреща в Києві жорстоко вбили учасника бойових дій на Донбасі. Чоловік сплив кров'ю біля кафе.
- У столиці сталося жорстоке вбивство недалеко від зупинки швидкісного трамвая в Святошинському районі. Чоловіка кілька разів вдарили ножем, в результаті потерпілий помер ще до прибуття медиків.
- 27 квітня в поліції повідомили, що 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата. Після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.