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На Київщині знайшли повішеним 14-річного підлітка з патронами

14 травня 2021, 15:56

У Вишгороді мати підлітка забила тривогу після того, як син пішов на заняття в музичну школу, але так там і не з'явився. І пропав безвісти.

Поліція
Поліція / Нацполіція по Київській області

У Київській області у Вишгороді вчинив самогубство 14-річний підліток. Про це повідомляє Нацполіція Київської області.

Як повідомляють копи, сталося після того, як в соцмережі опублікував відео бойових патронів і заявив про намір їх підірвати. Напередодні мама хлопчика забила тривогу після того, як син пішов на заняття в музичну школу, але так там і не з'явився і до того ж перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Правоохоронці з'ясували, що в загальному чаті з однокласниками підліток виклав фотографії бойових патронів до зброї і заявив, що збирається їх підірвати.

У процесі оперативно-розшукових заходів поліцейські досліджували відео з камер відеоспостереження та вночі виявили тіло неповнолітнього повішеним на дереві. За версією поліції, підліток вчинив самогубство. Також, в його особистих речах знайдено чотири патрони до автомата.

Відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В цей час поліцейські встановлюють всі обставини й трагедії і причини такого вчинку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • У Дніпрі чоловік кидався під колеса автомобілів, сідав на дорогу і хотів зістрибнути з моста, проте співробітникам правоохоронних органів вдалося запобігти трагедії.
  • Раніше прикордонникам вдалося врятувати чоловіка, який стрибнув з мосту на Закарпатті. Співробітники Мукачівського загону прикордонників помітили, як по річці Тиса людину без свідомості відносить у бік україно-угорського кордону. З'ясувалося, що 28-річний житель Закарпаття стрибнув з мосту, отримав травму, після чого не впорався з течією річки.
поліція новини України самогубство
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