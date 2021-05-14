На Київщині знайшли повішеним 14-річного підлітка з патронами

У Вишгороді мати підлітка забила тривогу після того, як син пішов на заняття в музичну школу, але так там і не з'явився. І пропав безвісти.
У Київській області у Вишгороді вчинив самогубство 14-річний підліток. Про це повідомляє Нацполіція Київської області.
Як повідомляють копи, сталося після того, як в соцмережі опублікував відео бойових патронів і заявив про намір їх підірвати. Напередодні мама хлопчика забила тривогу після того, як син пішов на заняття в музичну школу, але так там і не з'явився і до того ж перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Правоохоронці з'ясували, що в загальному чаті з однокласниками підліток виклав фотографії бойових патронів до зброї і заявив, що збирається їх підірвати.
У процесі оперативно-розшукових заходів поліцейські досліджували відео з камер відеоспостереження та вночі виявили тіло неповнолітнього повішеним на дереві. За версією поліції, підліток вчинив самогубство. Також, в його особистих речах знайдено чотири патрони до автомата.
Відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В цей час поліцейські встановлюють всі обставини й трагедії і причини такого вчинку.
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