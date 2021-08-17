На Київщині зловмисники підрізали та обікрали пасічника, їх підозрюють в ряді злочинів

Зловмисники викрали автомобіль потерпілого / НПУ

На Київщині затримали нападників, які завдали ножові поранення 67-річному чоловікові і викрали його автомобіль.

За даними відділу комунікації поліції Київської області, двоє зловмисників напали на киянина поблизу села Велика Димерка та хутора Зоря Броварського району.

"67-річний пасічник приїхав у поле, щоб забрати свої вулики. До нього підійшли двоє незнайомців і почали вимагати, щоб чоловік віддав мобільний телефон та інше майно. Пасічник відмовився, тоді зловмисники почали його бити, завдали кілька ударів ножем, заволоділи майном і зникли в невідомому напрямку на машині потерпілого", - зазначено в повідомленні поліції.

Чоловіка в крові поруч з дорогою випадково побачили оперативники Броварського районного управління поліції. Копи надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали "швидку".

А тим часом, всі наряди були орієнтовані на розшук. Зловмисників знайшли та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також чоловікам повідомили про підозру за ч.2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого) Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе їх провину, то їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

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Злочинцями виявилися двоє місцевих жителів 23 і 47 років. Вони орендували будинок у цьому районі.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до скоєння подібних злочинів на території Київської області, а саме їх підозрюють у крадіжках з дачних будинків.

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Також раніше, неадекватний чоловік з Херсонської області вбив копа і підрізав медика, які приїхали за викликом його матері. Жінка повідомила, що з рота її сина йде піна.