На Кіровоградщині машиністи смажили яєчню на лопаті прямо в топці локомотива

Ймовірно, таким чином машиністи поїзда готують собі обід далеко не вперше - оскільки у відео добре помітно, що їхні рухи відточені до автоматизму.
В Кіровоградській області машиністи поїзда відзначилися посмажили собі яєчню прямо в топці локомотива. Відповідне відео було опубліковано безпосередньо на офіційній сторінці Гайворонської міської ради в Facebook.
Кадри виклали під хештегом #МандруйГайворонщиною, #МандруйКіровоградщиною. На них група машиністів паровоза смажить сало і яєчню на імпровізованій сковорідці (вона ж лопата).
Чоловіки спочатку обсмажили шматочки сала, які кілька разів перевернули, а потім додали туди десяток яєць і відправили лопату в грубку. Цілком ймовірно, таким чином машиністи поїзда готують собі обід далеко не в перший раз.
читайте такожШини на рейках і розбиті вікна: вандали розгромили поїзд Укрзалізниці
Нагадаємо, раніше в місті Рожище Волинської області. Співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій довелося вивільняти коня, який потрапив копитом в отвір між рейковими коліями і бетонною плитою залізничного переїзду.
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць збільшили проміжок між рейкою і плитою і врятували домашню тварину з пастки,