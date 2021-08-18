"На колінах і дивляться в бік РФ": у Чернівцях скандал через образливу для українців виставку

У Чернівцях скандал через образливу для українців виставку / Суспільне

У Чернівцях спалахнув скандал через інсталяцію до Дня Незалежності, яка отримала назву "хохли" (образливе найменування українців). На ній люди у вишиванках стоять на колінах і пронизливо дивляться в бік Росії. Про це "Суспільне".

Автор інсталяції і художник Іван Салевич показував її в місцевій галереї. Однак через ідеологічну неоднозначність директор закладу звернувся до СБУ.

Через це Салевича слідчі спецслужби викликали на допит, який тривав більше двох годин. Після цього інсталяцію все ж дозволили показувати, але з уточненням ‒ про що йде мова. Сам художник зазначив, що його інсталяція показує, що "велика частина українців не визначилася зі своєю національною ідентичністю".

Нагадаємо, раніше в Одесі викладач училища мистецтв і культури імені Данькевича відправлений рішенням суду під домашній арешт за заклик відокремити від країни південні регіони.

Такі висловлювання спричинили за собою відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

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