УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На кону - життя дитини: Комаровський попередив батьків про смертельну дитячу розвагу

16 вересня 2021, 15:47

У зоні ризику - діти різного віку.

Комаровський
Комаровський попередив про небезпечну дитячу "забаву" / скріншот

Доктор і відомий телеведучий Євген Комаровський попередив батьків про нову небезпечну дитячу гру. Йдеться про сніффінг, який може стати летальним дитини. Про це педіатр розповів в Instagram.

За словами Комаровського, сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ з запальничок або балонів для їх заправки.

"Відомо про значну кількість дитячих смертей через їх захоплення сніффінгом. У зоні ризику, в тому числі діти молодшого шкільного віку", - стверджує Комаровський.

Доктор також згадав трагічний випадок, який стався в Дніпропетровській області. Там 15-річний хлопець вдихнув газ з балона для заправки запальничок і відразу помер. Його подруга розповіла, що вони хотіли записати ролик для TikTok, "для приколу".

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом. За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

viber
Євген Комаровский
Зараз ви переглядаєте новину «На кону - життя дитини: Комаровський попередив батьків про смертельну дитячу розвагу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Інсульт: нове дослідження назвало фактор способу життя, що підвищує ризик на 90%Інсульт: нове дослідження назвало фактор способу життя, що підвищує ризик на 90% Коли Михайлове диво 2021: дата, традиції і заборони дня, молитваКоли Михайлове диво 2021: дата, традиції і заборони дня, молитва Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку: нещасний випадок, витрати або розрив відносинГороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку: нещасний випадок, витрати або розрив відносин ГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газуГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу Потрійне зґвалтування: на Закарпатті неповнолітні поглумилися над підліткомПотрійне зґвалтування: на Закарпатті неповнолітні поглумилися над підлітком

Останні новини

20:28

"Ми любимо один одного": Дзідзьо зізнався, що віддав розкішну квартиру у Києві колишній дружині

20:23

Україна зможе реагувати на біологічні загрози: Ляшко розповів про інноваційне медобладнання Відео

20:21

Заради лайків у соцмережах: в Україні підлітків накрила смертельно небезпечна "розвага"

19:47

Смертельне селфі: українка, яка впала в прірву на іспанському курорті, померла в лікарні

19:40

Зеленський вирушає з новим візитом до США: в ОП розкрили програму зустрічей Відео

Реклама
19:20

Одеситка знайшла маму, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти: щемливе відео зустрічі

19:14

Обматюкала на все село і поплатилася за свої слова: суд покарав скандалістку з Закарпаття

18:54

Україна вдарила санкціями по організаторах виборів до Держдуми в Криму і ОРДЛО - рішення РНБО Відео

18:33

Історичні кадри: SpaceX Маска опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі Фото

18:31

Прикмети на 18 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:27

Грандіозна прем'єра "Маскараду" на 1+1: чим здивує країну перший епізод нового сезону шоу Відео

18:18

Чотирьом областям України світить "червона" зона карантину - Радуцький Відео

18:12

Путін захворів і у нас є пара діб, щоб відвоювати Донбас: Арестович Відео

18:01

Батьки кажуть, що впав з дивану: 2-річна дитина померла в Дніпрі

17:44

"Шкода дитину, з такою ризикує прожити не довго": у Києві чергова матуся вирішила випробувати долю

17:39

Маріуполь у рейтингу кращих міст за якістю життя випередив Київ та Одесу

17:37

Руссю вже не пахне: Арестович запропонував нову назву для України Відео

17:12

"Російський газ не такий і важливий": у Держдепі США закликали Україну не зациклюватися на СП-2 Відео

17:07

Львів'янка вимагає підвищити податки: з'ясовано дивовижне бажання жінки

17:00

Навіщо Путін проводить вибори в Росії Погляд

Реклама
16:52

Надбавка до пенсії: українцям назвали дату старту доплат по 500, 400 і 300 гривень Відео

16:44

Мовчала 18 років: Полякова зізналася, чому стала на бік Лорак у скандалі з Меладзе Відео

16:41

Дістав з коляски і зник: у Запоріжжі неадекват викрав немовля

16:35

Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку

16:29

Тіло виявили у вбиральні: у Харкові знайшли застреленим відомого бізнесмена

16:16

"Нікчемний прогрес" і тиск на Україну: у Путіна вибухнули умовою для США щодо Донбасу

16:11

Багато дощів та рвучкий вітер: в Україні оголосили штормове попередження (карта) Відео

16:00

Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків Зодіаку: життєві труднощі або збільшення доходу Відео

15:40

Чи знаєте ви, як захиститися від фінансових втрат? новости компании

15:30

В Україні схвалили комбінацію Moderna і Pfizer: інтервал між дозами - 28 днів

15:29

Облив сірчаною кислотою мати з дітьми: у Миколаєві відправили за ґрати ревнивця, який вирішив вбити дружину

15:24

Мовний омбудсмен заявив, що перехід України на латиницю несе загрози нацбезпеці

15:23

Душогуба 3-річного хлопчика на Сумщині запроторили до СІЗО: чоловік у всьому зізнався Відео

15:16

Рейтинг 100 кращих факультетів України: експерти оцінили рівень підготовки фахівців

14:51

"Приємно отримувати такі зізнання": Ані Лорак похвалилася новою російською премією

14:50

Топ екологічних проблем України: забруднення води, повітря і зростання числа відходів - опитування

14:32

На концерт Океан Ельзи у Львові не пустять без тесту або щеплення від COVID-19

14:28

У Миколаєві 12-літній школяр потрапив до лікарні з важкими травмами після побиття однокласниками Відео

14:22

В Україні гостро стоїть питання юридичної відповідальності організацій, що промишляють екотероризмом

14:14

Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася"

Реклама
14:10

"Платити не буду": суд відправив Балашова до СІЗО із заставою майже в 10 мільйонів гривень Відео

14:07

В Україні політика у сфері охорони природи призводить до зникнення деяких видів тварин - WWF-Україна

13:47

Щоб ідеологічно стимулював: у Миколаєві чиновники замаскували дірку в стелі прапором України

13:02

Один за всіх і всі за одного: козел та півень врятували курку від яструба і стали зірками Мережі Відео

13:01

Український скелелаз тріумфував в РФ: на честь чемпіона в Москві пролунав наш гімн

12:53

У моду на осінь 2021 входить напівшег - трохи кошлата стрижка на довге волосся в стилі 70-х Фото

12:43

Українську сталь використали при будівництві "воріт Мойсея" у Венеції

12:36

"Вибори" до Держдуми на Донбасі та в Криму – поза законом: Україна жорстко попередила Росію про удар

12:23

Копи, прикордонники, податківці: стало відомо, хто в Україні найчастіше бере хабарі

12:15

Кочовики напали на Дмитра Комарова в пустелі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти